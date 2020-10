Ketua Badan Keamanan Nasional Korsel Kunjungi AS dan Konfirmasi Aliansi Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan bahwa Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon sedang mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada tanggal 13-16 Oktober.Dalam kunjungannya tersebut, Suh menemui Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien dan kedua pihak mengonfirmasi aliansi Korea Selatan dan AS yang kokoh.Juru Bicara Cheongwadae, Kang Min-seok menerangkan bahwa Suh dengan O'Brien membahas kondisi Semenanjung Korea, termasuk masalah Korea Utara dan isu-su terkait hubungan bilateral.Cheongwadae juga menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan kunjungan Suh itu menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara badan keamanan nasional Korea Selatan dan AS, serta mengonfirmasi dukungan pemerintah dan rakyat AS untuk aliansi yang kokoh.Suh akan menemui Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada hari Kamis (15/10/20) waktu setempat dan isu-isu yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut sedang diperhatikan.Cheongwadae menyampaikan bahwa Suh mengunjungi AS atas undangan AS dan akan menemui beberapa pejabat tinggi dan tokoh-tokoh AS dalam kunjungannya tersebut.