Kemlu Korsel Akan Usahakan Kesepakatan Pembagian Biaya Pertahanan Korsel dan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis (15/10/20) bahwa negosiasi Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) tetap akan dijalankan untuk kesepakatan yang dapat saling diterima oleh kedua pihak.Dalam pengarahan rutin, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jae-ung mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS tengah berupaya untuk menyepakati SMA dalam waktu dekat secara terpisah dari jadwal politik masing-masing negara, khususnya pemilihan presiden AS.Ia kembali memastikan bahwa isu pengurangan pasukan militer untuk Korea Selatan tidak pernah disebut dalam perundingan SMA selama ini.Korea Selatan dan AS telah melangsungkan SMA ke-11 yang akan diterapkan untuk tahun ini sejak September tahun lalu, tetapi hingga kini belum mencapai kesepakatan.