Ketua Badan Keamanan Nasional Korsel Bertemu dengan Menlu AS

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo di Washington D.C. pada hari Kamis (15/10/20) waktu setempat.Ini merupakan pertemuan pertama Suh dengan Pompeo setelah dia menjadi ketua badan keamanan nasional Korea Selatan. Suh mengatakan bahwa deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea tidak dapat dipisahkan dari proses denuklirisasi Korea Utara. Dengan kata lain, usulan untuk pengakhiran perang itu bermaksud untuk memajukan denuklirisasi Korea Utara.Mengenai tujuan kunjungannya ke AS sebelum pemilihan presiden AS, Suh mengatakan hubungan antara Korea Selatan dan AS harus diteruskan tanpa pengaruh dari pilpres AS.Namun kunjungan Suh ke AS kali ini diperkirakan untuk mengetahui kondisi AS sebelum pilpres dan juga mengatur sejumlah masalah terkait aliansi dengan AS, termasuk pembagian biaya pertahanan Korea Selatan dan AS.Suh juga mengatakan bahwa masalah transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) ke Korea Selatan tidak dibahas dengan serius dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat AS.