Korsel Semakin Sulit di Tengah Konflik AS dan China

Photo : YONHAP News

Korea Selatan tampaknya semakin sulit di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kian memanas. AS dan China meminta Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam inisiatif teknologi dan informasi yang dipimpin oleh masing-masing negara.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (15/10/20), AS dalam pertemuan dewan ekonomi tingkat tinggi pada hari Rabu (14/10/20) telah meminta Korea Selatan agar tidak menggunakan peralatan teknologi dan informasi dari China.Kemudian, AS meminta Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan "Clean Network" yang telah diikuti oleh beberapa negara Eropa.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menjawab bahwa hal itu harus diputuskan oleh masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Namun, Korea Selatan mengkhawatirkan kondisi selanjutnya karena AS memperluas obyek kebijakannya tersebut kepada semua perusahaan teknologi dan informasi di seluruh China, bukan hanya Huawei.Ditambah lagi, China juga menawarkan Korea Selatan untuk bergabung dalam inisiatif teknologi dan informasi negaranya.Sehubungan dengan isu tersebut, seorang profesor di Korean National Diplomatic Academy, Kim Han-kwon menasihati pemerintah Korea Selatan agar berupaya untuk tidak menjadi sasaran konflik dan pertentangan di tengah persaingan dua negara utama. Selain itu, pemerintah Korea Selatan perlu mencoba untuk berdialog dengan masing-masing negara sambil mencermati perubahan di negara-negara di sekitarnya.