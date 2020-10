Hasil Survei di Seoul Menunjukkan Bahwa Tteokpokki Adalah Makanan Penghibur No.1

Photo : YONHAP News

Sebuah survei baru menemukan bahwa hidangan kue beras Korea yang pedas,terpilih sebagai makanan penghibur teratas.Pemerintah kota (pemkot) Seoul pada hari Jumat (16/10/20) mengumumkan hasil survei online yang dilakukan terhadap sepuluh ribu orang pada bulan lalu tentang makanan yang paling menghibur mereka.Ayam goreng khas Korea berada di urutan kedua, diikuti oleh sup kimchi,atau perut babi panggang,atau sup ayam dengan ginseng,atau sup pasta kedelai, kue, daging sapi, dan ceker ayam.Pemkot Seoul melakukan survei serupa terhadap 50 orang warga negara asing yang tinggal di ibu kota dan menemukan bahwa orang asing juga menganggapsebagai makanan yang paling menenangkan.Pemkot Seoul melakukan survei ini karena akan menjadi tuan rumah serangkaian acara dari 11-15 November dengan makanan dan kenyamanan sebagai tema utama yang bertujuan untuk menghibur warga yang kelelahan akibat COVID-19.​