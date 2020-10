Penasihat Keamanan Nasional AS Akan Kunjungi Korsel pada Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan pada hari Minggu (18/10/20) bahwa Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien akan berkunjung ke Korea Selatan pada bulan depan.Juru Bicara Cheongwadae, Kang Min-seok mengatakan dalam pengarahannya bahwa Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon meminta O'Brien untuk mengunjungi Korea Selatan selama pertemuan mereka di Washington, AS pada pekan lalu.O'Brien dikabarkan mengutarakan niatnya untuk melakukan lawatan ke Korea Selatan dalam pertemuan tersebut.Kang mengatakan O'Brien diharapkan akan berkunjung setelah pemilihan presiden AS yang akan berlangsung pada tanggal 3 November.Selama perjalanannya ke AS baru-baru ini, Suh juga bertemu dengan para pejabat senior lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo. Kang mengungkapkan bahwa kunjungan Suh adalah kesempatan untuk kembali memastikan aliansi yang kuat antara kedua negara.Dikatakan bahwa Korea Selatan dan AS setuju untuk melanjutkan perundingan melalui saluran diplomatik demi mencapai kesepakatan tentang pembagian biaya pertahanan sesegera mungkin.