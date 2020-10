Wanita Asal Korsel yang Diadopsi ke AS Bertemu dengan Ibu Kandungnya Setelah 44 Tahun

Photo : YONHAP News

Seorang wanita asal Korea Selatan yang diadopsi ke Amerika Serikat (AS) saat masih berumur 3 tahun, akhirnya bertemu dengan ibu dan saudara kandungnya setelah 44 tahun.Aparat kepolisian Korea Selatan menyatakan pada hari Minggu (18/10/20) bahwa seorang wanita berwarganegara AS, Yoon Sang-ae yang berusia 47 tahun, telah bertemu dengan ibu kandungnya bersama saudara laki-laki dan saudari kembarnya yang tinggal di Korea Selatan melalui pertemuan secara virtual pada tanggal 15 Oktober.Pada Juni 1976, Yoon hilang di Pasar Namdaemun, Seoul ketika bepergian bersama neneknya. Dia kemudian diadopsi ke AS pada sekitar bulan Desember tahun yang sama.Hingga saat ini, Yoon berpikir bahwa dirinya ditinggalkan oleh keluarganya. Namun keluarganya percaya bahwa Yoon ada di Korea dan mereka juga pernah hadir dalam sebuah siaran TV untuk mencari orang yang hilang.Pada tahun 2016, Yoon mengunjungi Korea Selatan melalui lembaga adopsi dan dia mendaftarkan informasi genetiknya ke aparat kepolisian Korea Selatan.Pada tahun berikutnya, ibu kandungnya juga menyediakan informasi genetiknya untuk mencari anak perempuannya yang hilang dan akhirnya Yoon berhasil menemukan kembali keluarganya.Ibu kandungnya mengatakan keajaiban telah terjadi karena dirinya tidak pernah menyerah dalam mencari anak perempuannya sampai akhir.Mereka berencana akan bertemu secara langsung ketika krisis COVID-19 mereda.