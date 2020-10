AS Akan Cabut Sudan dari Daftar Negara Pendukung Aksi Terorisme

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada hari Senin (19/10/20) waktu setempat, menyatakan bahwa pemerintah AS akan mencabut Sudan dari daftar negara pendukung aksi terorisme.Lewat akun Twitter-nya, Trump mengatakan bahwa pemerintah baru Sudan akan membayar dana sebesar 335 juta dolar AS kepada keluarga dan para korban terorisme di AS. Apabila uang itu dikirim, dia akan mencabut Sudan dari daftar negara pendukung aksi terorisme.Kantor berita AS, Associated Press (AP) melaporkan bahwa Kedutaan Besar AS untuk Kenya dan Tanzania diserang oleh kelompok teror Al-Qaeda yang berbasis di Sudan pada tahun 1998 lalu dan kali ini Sudan memberikan kompensasi atas aksi terorisme tersebut.Sudan ditunjuk oleh AS sebagai negara pendukung aksi terorisme pada tahun 1993 lalu, sehingga menerima sanksi keras selama 27 tahun. Apabila nama Sudan dicabut dari daftar tersebut, pinjaman uang dan bantuan dari dunia internasional dapat dilaksanakan.Saat ini, empat negara meliputi Sudan, Korea Utara, Iran, dan Suriah ditetapkan sebagai negara pendukung aksi terorisme.