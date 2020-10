Menhan AS: Negara Sekutu Harus Lebih Banyak Investasi pada Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper pada hari Selasa (20/10/20) waktu setempat, mendesak negara sekutunya agar lebih banyak melakukan investasi di bidang pertahanan.Esper mendesak negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization, NATO) agar lebih banyak berkontribusi pada pertahanan bersama, dalam pidatonya di sebuah acara virtual yang diselenggarakan oleh sebuah wadah pemikir AS, Atlantic Council.Esper juga menyarankan agar standar biaya pertahanan ditetapkan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara.Esper mengatakan AS mengharapkan negara-negara sekutunya bersedia dan bersiap untuk menempatkan pasukannya jika terjadi masalah dan mereka semua dapat bersama dengan AS untuk menentang perbuatan buruk China dan agresi Rusia.Esper menyebut China dan Rusia sebagai negara pesaing utamanya sembari menambahkan pihaknya tengah menghadapi ancaman dari negara-negara berbahaya seperti Korea Utara dan Iran.Esper sempat menekan menteri pertahanan Korea Selatan dalam pertemuan konsultasi keamanan yang digelar pada tanggal 14 Oktober lalu agar Korea Selatan menanggung lebih banyak biaya pertahanan.