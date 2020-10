Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun pada hari Selasa (20/10/20) waktu setempat, mengatakan bahwa sebuah forum strategis informal antara AS, Jepang, Australia, dan India yang dinamakan Quadrilateral Security Dialogue atau Quad, perlu menjadi lebih aktif seiring berjalannya waktu dan harus diresmikan suatu saat nanti.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada tanggal 6 Oktober lalu telah menyinggung pentingnya perluasan Quad dalam wawancara media usai pertemuan menteri luar negeri antara keempat negara tersebut.Biegun pada bulan Agustus lalu sempat mengemukakan pengertian "Quad Plus" yang melibatkan Korea Selatan, Selandia Baru, dan Vietnam ke dalam Quad.Sementara itu, Korea Selatan menanggapi dengan serius pendapat Biegun karena mempertimbangkan hubungan dengan China.Biegun sendiri menyatakan pihaknya belum mengajak Korea Selatan untuk berpartisipasi ke dalam Quad karena dinilai masih terlalu dini, tetapi suatu saat nanti Quad akan diresmikan dan dapat diikuti oleh negara manapun.