AS Peringatkan Perusahaan Korsel yang Gunakan Peralatan 5G Huawei

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) memberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperingatkan perusahaan Korea Selatan yang menggunakan peralatan Huawei dapat dikenakan hukuman.Menurut VOA, perwakilan kantor Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS terus mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mempertimbangkan kemungkinan operator telekomunikasi Korea Selatan, LG Uplus dianggap sebagai perusahaan yang tidak dipercaya dalam pembentukan jaringan 5G.AS dalam pertemuan dewan ekonomi tingkat tinggi yang diadakan pada tanggal 14 Oktober lalu meminta Korea Selatan untuk mengecualikan Huawei dan pemerintah Korea Selatan kembali membalas bahwa hal itu merupakan perihal yang ditetapkan oleh perusahaan secara internal.Pihak Kementerian Luar Negeri AS mengomentari sikap pemerintah Korea Selatan dan mengatakan bahwa setiap perusahaan perlu menghitung risikonya dari segi hukum dalam keuntungan jika bertransaksi dengan Huawei.Kemudian, Kementerian Luar Negeri AS menegaskan bahwa lebih dari 40 negara dan 50 perusahaan telekomunikasi berpartisipasi pada kebijakan "Clean Network" AS dan Korea Selatan juga menjadi salah satu negaranya.