Profesor Korsel Terpilih sebagai Ketua SCOR, Pertama dari Kawasan Asia

Photo : YONHAP News

Kementerian Maritim dan Perikanan Korea Selatan pada hari Rabu (21/10/20) menyatakan bahwa Doktor Yoo Shin-jae di Institut Sains dan Teknologi Kelautan Korea (Korea Institute of Ocean Science and Technology, KIOST) berhasil terpilih sebagai ketua dalam sidang tahunan Komite Ilmiah Tentang Penelitian Kelautan (Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR) 2020.SCOR merupakan lembaga ilmiah tentang kelautan internasional yang didirikan pada tahun 1957 untuk membahas kepentingan terkait ilmiah kelautan dan juga menyelesaikannya.Sebanyak 31 anggota negaranya melakukan penelitian bersama atau mendukung program-program penelitian kelautan internasional.Doktor Yoo merupakan ketua pertama yang berasal dari kawasan Asia untuk pertama kalinya dalam 63 tahun.