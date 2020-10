Menlu AS: Deklarasi Pengakhiran Perang Korea Akan Dimasukkan dalam Proses Denuklirisasi Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dalam pengarahan Kementerian Luar Negeri AS pada hari Rabu (21/10/20) waktu setempat, mengatakan bahwa deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea akan dimasukkan ke dalam proses denuklirisasi Korea Utara.Pompeo menuturkan bahwa tidak perubahan dalam pandangan AS tentang isu-isu denuklirisasi Korea Utara demi menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk penduduk Korea Utara dan perubahan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara.Pompeo mengharapkan pemulihan negosiasi denuklirisasi hingga mendesak Korea Utara kembali ke meja runding.Pompeo menambahkan pihaknya mengharapkan AS dan Korea Utara dengan sungguh-sungguh melakukan perundingan hingga dapat mencapai deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea yang diserukan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.