Perjanjian Swap Mata Uang Korsel-China Diperpanjang Lima Tahun

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan China memperpanjang perjanjian pertukaran mata uang (currency swap) senilai 59 miliar dolar AS untuk lima tahun ke depan.Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (22/10/20) menyatakan pihaknya bersama Bank Rakyat China sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian pertukaran mata uang hingga tanggal 10 Oktober 2025 dari yang sebelumnya berakhir pada tanggal 10 Oktober 2020.Kedua negara sempat memperpanjang perjanjian pertukaran mata uang senilai 56 miliar dolar AS selama tiga tahun pada Oktober 2017 lalu, kemudian angka tersebut meningkat menjadi 59 miliar dolar AS.