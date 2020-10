Korut Gunakan Kemampuan Peretasannya untuk Curi Valuta Asing

Photo : YONHAP News

Asisten Wakil Menteri Kehakiman Amerika Serikat (AS), John Demers menyatakan pada hari Kamis (22/10/20) waktu setempat, bahwa Korea Utara menggunakan kemampuan peretasannya untuk mencuri valuta asing.Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies, CSIS), Demers juga menyebut empat negara yang mengancam keamanan AS, yakni Rusia, China, Iran, dan Korea Utara.Menurutnya, Korea Utara menggunakan kemampuan peretasannya dengan cara khusus untuk membobol sistem bank dan mencuri uang, berbeda dengan Rusia, China, dan Iran yang melakukan peretasan untuk kegiatan mata-mata.Sebagai contohnya, Demers menyebut kelompok peretas Korea Utara yang mencuri uang sebanyak 81 juta dolar AS dari Bank Sentral Bangladesh pada tahun 2016 lalu.Demers menambahkan bahwa Korea Utara mengalami kekurangan hard cash karena sanksi internasional sehingga mempergunakan peretasan untuk memperoleh uang.Korea Utara tampaknya menggunakan hard cash untuk membeli komponen rudal dan barang yang diperlukan untuk program perkembangan rudal.Ia meneruskan Korea Utara mungkin dibantu oleh China dalam kegiatan peretasannya dengan menggunakan infrastruktur dunia maya China selain pencucian uang.