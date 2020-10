Industri Bisnis Korsel Berikan Penghormatan kepada Almarhum Ketua Samsung Electronics

Photo : KBS News

Industri bisnis Korea Selatan memberikan penghormatan kepada almarhum Ketua Samsung Electronics, Lee Kun-hee.Federasi Pengusaha Korea (Korea Employers Federation) memuji pencapaian almarhum dengan menyatakan bahwa beliau telah mengembangkan Samsung dari yang sebelumnya adalah sebuah perusahaan kecil pembuat TV hitam putih, menjadi perusahaan papan atas dunia yang memimpin industri teknologi informasi dan komunikasi global.Sementara Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries, FKI) menilai bahwa almarhum Lee memimpin pengembangan sektor semikonduktor menjadi industri utama Korea Selatan dan menguasai pasar ponsel pintar global.Kamar Dagang dan Industri Korea (The Korea Chamber of Commerce & Industry) mengungkapkan bahwa almarhum Lee menanamkan keyakinan bahwa Korea Selatan juga bisa menjadi yang terbaik di dunia berkat kepemimpinannya yang berhasil mentransformasi dan menyukseskan Samsung.