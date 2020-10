Korsel Berikan Dana Bantuan Darurat COVID-19 Baru untuk Negara-negara Asia

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan memberikan dana bantuan darurat baru sebesar 200 juta dolar AS untuk membantu penanggulangan COVID-19 di negara-negara kawasan Asia Tenggara.Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada hari Senin (26/10/20) menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan telah mengesahkan bantuan pinjaman dana kerja sama pembangunan ekonomi (Economic Development Cooperation Fund, EDCF) untuk Filipina, Kamboja, dan Bangladesh dengan total sebesar 200 juta dolar AS.Korea Selatan rencananya akan memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar AS kepada Filipina sesuai permintaan darurat di bidang layanan kesehatan.Untuk Kamboja dan Bangladesh, masing-masing dana bantuan sebesar 50 juta dolar AS akan diberikan untuk membantu sistem penanganan penyakit menular dan memperkuat layanan medis.Pemerintah Korea Selatan berharap dukungan tersebut dapat berkontribusi dalam menyebarkan kebijakan layanan medis dan kesehatan Korea Selatan ke Asia dan juga meningkatkan status global langkah pencegahan COVID-19 gaya Korea Selatan.