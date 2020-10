51 Orang Anggota Parlemen AS Setuju Deklarasi Berakhirnya Perang Korea

Photo : Getty Images Bank

Anggota Majelis Rendah Amerika Serikat (AS), Al Green dari Partai Demokrat AS telah menandatangani resolusi untuk deklarasi berakhirnya Perang Korea yang diserahkan ke kongres AS untuk ke-51 kalinya.Menurut sebuah forum dari warga Korea Selatan di AS yang mempunyai hak suara pada hari Minggu (25/10/20) waktu setempat, Al Green berkomitmen untuk mendukung resolusi tersebut dan telah merampungkan penandatangannya.Resolusi yang diajukan oleh seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat AS pada bulan Februari tahun lalu tersebut merujuk pada seruan untuk mengumumkan deklarasi berakhirnya Perang Korea dan menandatangani perjanjian perdamaian di Semenanjung Korea.