AS Bersedia Lakukan Pembicaraan dengan Korut

Photo : YONHAP News

Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Urusan Asia Timur dan Pasifik, Mark Lippert pada hari Selasa (27/10/20) waktu setempat, mengatakan bahwa penting untuk menyelesaikan masalah denuklirisasi Korea Utara melalui dialog dan AS bersedia untuk melakukan dialog dengan Korea Utara.Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh sebuah wadah pemikir AS, Atlantic Council dan East Asia Foundation, Lippert menyebutkan bahwa Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un selama ini telah mengadakan tiga kali pertemuan dan AS sangat mementingkan penyelesaian masalah melalui dialog dan diplomasi dengan cara yang damai.Mengenai peran aliansi Korea Selatan dan AS, Lippert mengatakan bahwa penting bagi kedua negara untuk mengambil langkah yang sama untuk menyelesaikan isu nuklir dan rudal Korea Utara.Sementara itu, Lippert menuturkan AS menganggap Korea Selatan sebagai panutan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 karena berhasil menanganinya dengan cara yang terbuka dan transparan berdasarkan nilai demokrasi.