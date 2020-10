Korsel Khawatirkan Eksistensi Negaranya Jika AS Tekan Korsel untuk Ikut Lawan China

Photo : YONHAP News

Penasihat Khusus Urusan Unifikasi, Diplomasi, dan Keamanan Korea Selatan, Moon Chung-in pada hari Rabu (27/10/20) mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan terpaksa harus mengkhawatirkan posisinya jika Amerika Serikat (AS) menekan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam aliansi militer anti-China.Moon yang menghadiri seminar virtual yang diadakan oleh Atlantic Council dan East Asia Foundation mengatakan bahwa AS adalah mitra pertamanya dan China merupakan mitra ekonomi bagi Korea Selatan.Akan tetapi, dia khawatir isu tersebut dapat menjadi masalah dari sisi ontologi bagi Korea Selatan jika AS meminta Korea Selatan untuk bergabung dalam aliansi militer anti-China tersebut.Moon menanyakan apakah AS dapat melindungi Korea Selatan apabila China melakukan aksi militer dengan menyediakan senjata kepada Korea Utara.Moon menegaskan bahwa pemerintah AS perlu memahami kondisi geopolitik Korea Selatan dan dilema sejarahnya.