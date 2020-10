Kemlu AS Perintahkan Kedutaannya di Luar Negeri untuk Dukung Calon Dirjen WTO dari Korsel

Photo : YONHAP News

Media khusus politik Amerika Serikat (AS), Politico pada hari Selasa (27/10/20) waktu setempat, memberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan kedutaannya di luar negeri untuk mencari tahu apakah negara tersebut mendukung calon direktur jenderal (dirjen) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) dari Korea Selatan, Yoo Myung-hee.Politico menyatakan perintah Kementerian Luar Negeri AS tersebut dirilis pada hari Minggu (25/10/20) waktu setempat dan hal itu menandakan bahwa AS mendukung Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee.Media itu menambahkan, dukungan AS tersebut tidak menjamin hasil pemilihan dirjen WTO.Menurut Politico, surat tersebut memerintahkan kedutaan besar AS di setiap negara untuk menanyakan calon yang hendak didukung oleh negara tersebut dan merekomendasikan Yoo jika negara tersebut belum memilih calon yang diminatinya.Politico menambahkan hal tersebut diatur oleh Ketua Perwakilan Perdagangan AS (Office of the United States Trade Representative, USTR), Robert Lighthizer dan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.