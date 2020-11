Gubernur BOK: Langkah Stabilitas Pasar Harus Dilaksanakan Sesuai Hasil Pilpres AS

Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea (BOK), Lee Ju-yeol menekankan pentingnya langkah-langkah untuk menstabilkan pasar berdasarkan hasil pemilihan presiden Amereika Serikat (AS) pekan ini, jika hal tersebut memang diperlukan.Dalam sebuah rapat pada hari Senin (02/11/20) ini, Lee menginstruksikan agar para pejabat bersiap sepenuhnya terhadap hasil pilpres AS dan siap menerapkan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pasar pada waktu yang tepat jika diperlukan.Lee mengungkapkan bahwa di tengah berkembangnya kekhawatiran terkait gelombang kedua COVID-19 di benua Eropa akhir-akhir ini, volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing baik di dalam maupun luar negeri dapat meningkat seiring dengan hasil pilpres AS.