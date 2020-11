Pemerintah Korsel Bersiap untuk Hadapi Segala Situasi Terkait Pilpres AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan tengah bersiap untuk menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi setelah pemilihan presiden Amerika Serikat (AS).Terlepas dari siapa yang akan memenangkan pilpres tersebut, isu nuklir Korea Utara akan ditangani di pemerintahan AS yang selanjutnya, termasuk hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS, konflik perdagangan antara AS dan China, dan lainnya.Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan membentuk satuan tugas sesuai skenario hasil pilpres AS.Ada kemungkinan perhitungan suara akhir dapat tertunda karena cara pemilihan umum di AS kali ini dilaksanakan sesuai situasi di negara bagian masing-masing, termasuk hasil pemilihan melalui pos dan pemilihan awal.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha tengah mengatur jadwal kunjungan ke Washington D.C. sekitar minggu kedua bulan November, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan membahas situasi di Semenanjung Korea setelah pilpres AS.Otoritas militer Korea Selatan juga mencermati perkembangan situasi dalam menghadapi provokasi Korea Utara dan mempertimbangkan berbagai hal terkait kebijakan AS terhadap Korea Utara.