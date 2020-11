WHO: Lebih dari 10 Ribu Orang di Korut Dinyatakan Negatif COVID-19

Photo : YONHAP News

Lebih dari sepuluh ribu orang di Korea Utara sejauh ini dilaporkan telah melakukan pemeriksaan COVID-19 dan semuanya dinyatakan negatif.Menurut laporan mingguan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) tentang COVID-19 pada hari Selasa (03/11/20), 10.462 orang di negara komunis itu telah melakukan pemeriksaan COVID-19 hingga tanggal 22 Oktober.WHO mengatakan tidak ada kasus yang dikonfirmasi di antara orang yang diuji hingga tanggal 29 Oktober.Korea Utara dilaporkan memiliki 5.368 kasus yang dicurigai dan delapan di antaranya adalah warga negara asing.Laporan WHO mengatakan 161 orang dikarantina di negara itu dari tanggal 15-22 Oktober, meningkatkan jumlah kumulatif orang yang dikarantina menjadi lebih dari 32 ribu orang.Jumlah orang yang menjalani pemeriksaan COVID-19 tampaknya meningkat tajam baru-baru ini.Kepala kantor WHO di Pyongyang, Edwin Salvador baru-baru ini mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa hanya sekitar 3.300 orang yang melakukan pemeriksaan COVID-19 di Korea Utara hingga 17 September.