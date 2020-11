Penghitungan Suara Dimulai di Beberapa Negara Bagian AS

Photo : YONHAP News

Penghitungan suara dimulai di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) yang telah menutup pemungutan suara untuk pemilihan presiden pada hari Selasa (03/11/20) waktu setempat.Mulai Selasa pukul 18.00 waktu setempat, hasil jajak pendapat awal di beberapa daerah di Kentucky dan Indiana menunjukkan bahwa Presiden AS, Donald Trump unggul besar melawan saingannya dari Partai Demokrat AS, Joe Biden.Trump dilaporkan memenangkan sekitar 70 persen suara di dua negara bagian, di mana 19 dari 538 suara lembaga pemilihan umum dipertaruhkan.Namun, masih terlalu dini untuk memprediksi hasil pemilu karena kedua negara bagian tersebut secara tradisional merupakan kubu Partai Republik AS.