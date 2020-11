Majelis Nasional Korsel Bahas Rancangan Anggaran Negara Tahun Depan

Photo : YONHAP News

Komite Khusus Rencana Anggaran dan Tutup Anggaran di Majelis Korea Selatan mengadakan sesi tanya jawab selama dua hari mulai hari Rabu (04/11/20) ini mengenai rancangan anggaran negara tahun depan senilai 555,8 triliun won.Rancangan anggaran negara tahun depan meningkat 8,5 persen dibandingkan tahun ini dan menurut pemerintah Korea Selatan anggaran itu untuk mengatasi krisis COVID-19 dan menyediakan landasan untuk menjadi negara terkemuka.Dalam sesi tersebut, anggaran untuk proyek terkait "New Deal Gaya Korea" sebesar 21,3 triliun won akan menjadi pokok perdebatan.Sebelumnya, partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat mengatakan pihaknya akan mengurangi paling sedikit 50 persen anggaran untuk "New Deal Gaya Korea".Sedangkan, partai berkuasa, Partai Demokrat Korea berulang kali menegaskan anggaran tersebut sangat dibutuhkan pada era tanpa tatap muka di tengah pandemi COVID-19.Oleh karena itu, isu proyek "New Deal Gaya Korea" dan kesehatan keuangan negara kemungkinan besar akan menjadi pokok pembicaraan.Setelah sesi tanya jawab tersebut, parlemen akan memeriksa rancangan anggaran negara tahun depan di masing-masing komite mulai tanggal 9 November kemudian membuka subkomite penyesuaian rancangan anggaran mulai tanggal 6-27 November.