Ekspor Korsel ke AS Cenderung Turun pada Tahun Berikutnya Pasca Pilpres AS

Photo : YONHAP News

Sebuah hasil analisis terbaru menunjukkan bahwa jumlah ekspor Korea Selatan ke AS diprediksi akan turun pada tahun berikutnya setelah pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) sehingga dibutuhkan persiapan.Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries, FKI) menyatakan pada hari Rabu (04/11/20) bahwa berdasarkan hasil analisis tentang tren ekspor Korea Selatan ke AS selama 30 tahun terakhir (1988-2018), jumlah ekspor dalam delapan tahun pasca pilpres AS turun rata-rata 4,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Delapan tahun tersebut adalah tahun 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, dan 2017. Sementara dalam 22 tahun lainnya, nilai ekspor Korea Selatan ke AS mengalami kenaikan rata-rata 8,2 persen.FKI menerangkan bahwa penurunan ekspor tersebut dipengaruhi oleh turunnya produk domestik bruto AS, karena presiden maupun partai yang berkuasa AS melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif agar dapat kembali terpilih.Sementara itu, FKI menambahkan bahwa industri besi baja dan industri otomotif Korea Selatan dinyatakan yang paling terpengaruh hasil pilpres AS.