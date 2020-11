Dubes AS untuk Korsel: Siapapun yang Terpilih, Pemimpin Baru AS Akan Hargai Aliansi Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan, Harry Harris mengatakan bahwa dia yakin terlepas dari siapa yang memenangkan pemilihan presiden, pemimpin AS yang baru akan menghargai aliansi bilateral dengan Korea Selatan dan siap untuk bekerja sama agar tetap kuat.Dalam pesan yang diposting di akun Twitter Kedutaan Besar AS pada hari Rabu (04/11/20), Harris mengatakan dia sangat senang menyaksikan demokrasi Amerika beraksi.Harris kemudian menekankan bahwa sekutu terikat bersama dalam banyak cara, melalui militer, ekonomi, pengalaman, dan berbagi nilai-nilai mereka, termasuk komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan rakyat.Sembari menyebut Korea Selatan sebagai salah satu sekutu dan teman terpenting Amerika, duta besar Harris mengatakan dia yakin bahwa kemitraan bilateral yang kuat akan bertahan.