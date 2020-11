Cheongwadae Pusatkan Perhatian pada Hasil Pilpres AS

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon pada hari Rabu (04/11/20) mengatakan pemerintah Korea Selatan tetap berfokus pada denuklirisasi lengkap Korea Utara, terlepas dari siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat (AS) selanjutnya.Ketika ditanya tentang pengaruh hasil pilpres AS, Suh dalam audit dan inspeksi parlemen pada hari Rabu menjawab bahwa kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara akan tetap sama tetapi pendekatannya bisa saja berbeda.Terlepas dari siapa yang akan menjadi presiden AS, Suh menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan akan melakukan segala upaya untuk denuklirisasi dan perdamaian Semenanjung Korea lewat kolaborasi aliansi Korea Selatan dan AS.Kemudian, ia menegaskan bahwa hubungan antar-Korea sudah lama membeku sehingga tidak dapat lagi menunda upaya untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.Suh juga mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan telah menyiapkan langkah-langkah penanggulangan untuk berbagai situasi yang berkaitan dengan hasil pemilihan presiden AS.Suh juga menyebutkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melakukan cukup banyak pembahasan dan kolaborasi dengan Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga mempunyai pengalaman bekerja sama yang banyak dengan Partai Demokrat AS.Ia sekali lagi menegaskan tugas utama Korea Selatan dan AS adalah mencapai denuklirisasi Korea Utara secepat mungkin, sehingga pemerintah Korea Selatan akan berkomunikasi dengan AS demi mencapai target bersama tersebut.