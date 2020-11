AFP: Biden Peroleh 264 Suara Elektoral, Hampir Dekati Kemenangan

Photo : YONHAP News

Calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS), Joe Biden dilaporkan mendekati angka 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu.Menurut kantor berita Prancis, AFP pada hari Kamis (05/11/20), Biden memperoleh 264 suara elektoral dengan penghitungan suara yang masih berlangsung di beberapa negara bagian. Presiden AS, Donald Trump sejauh ini memenangkan 214 suara.AFP mengatakan mantan wakil presiden tersebut dapat mengamankan 270 suara yang diperlukan jika dia menang di Nevada, di mana enam suara elektoral dipertaruhkan.Menurut New York Times, pada hari Rabu pukul 17.15 waktu setempat, Biden sedikit memimpin di Nevada, mengamankan 49,3 persen suara dari 86 persen suara yang sudah dihitung.AFP mengatakan Biden telah membalikkan tiga negara bagian yang dimenangkan oleh Trump pada tahun 2016 lalu, yakni Arizona, Michigan, dan Wisconsin.