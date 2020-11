Wanita Korea-Amerika Terpilih Sebagai Anggota Kongres AS untuk Pertama Kalinya

Photo : YONHAP News

Seorang wanita Korea-Amerika telah terpilih menjadi anggota kongres Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya.Menurut Associated Press pada hari Rabu (04/11/20) waktu setempat, mantan wali kota Tacoma, Marilyn Strickland terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS untuk distrik kongres Washington kesepuluh, mengalahkan sesama perwakilan negara bagian dari Partai Demokrat, Beth Doglio.Dalam penghitungan suara sementara, Strickland meraih 58,3 persen suara, sementara Doglio meraih 41,7 persen.Kursi kongres kosong karena seorang anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Denny Heck mengundurkan diri, tetapi diaa sedang berusaha untuk dipilih sebagai letnan gubernur negara bagian.Strickland lahir di Seoul pada tahun 1962 setelah ayahnya, seorang veteran Perang Dunia II dan Perang Korea, bertemu ibunya saat dia berada di Korea Selatan. Dia juga dikenal dengan nama Koreanya, Sun-ja. Strickland juga seorang anggota DPR Afrika-Amerika pertama dari negara bagian Washington.Dia adalah orang Korea-Amerika ketiga yang terpilih menjadi anggota kongres setelah mantan anggota DPR dari Partai Republik, Jay Chang-joon Kim dari distrik California ke-41 dan anggota DPR dari Partai Republik, Andy Kim dari distrik New Jersey ketiga.