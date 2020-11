Menlu Korsel Akan Temui Menlu AS di Washington D.C. pada Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo di Washington D.C. pada tanggal 9 November mendatang untuk membahas isu-isu diplomatik.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (05/11/20) menyampaikan agenda kunjungan Kang ke AS.Kang akan melakukan kunjungan ke AS sesuai undangan Pompeo pada tanggal 8-11 November.Kementerian tersebut menerangkan kedua menteri akan membicarakan rencana kolaborasi untuk denuklirisasi dan penetapan perdamaian di Semenanjung Korea selain mengonfirmasi dan memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS dalam pertemuan minggu depan.Dalam kunjungan tersebut, Kang akan menemui berbagai tokoh akademik utama dan anggota parlemen AS untuk meminta dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dalam proses perdamaian Semenanjung Korea serta aliansi Korea Selatan dan AS yang lebih kuat.Pertemuan Kang dan Pompeo itu merupakan yang pertama sejak pandemi COVID-19. Sebelumnya, Pompeo pernah membatalkan agenda kunjungannya ke Korea Selatan pada bulan lalu karena Presiden AS, Donald Trump dikonfirmasi positif COVID-19 saat itu.