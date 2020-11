Cheongwadae: Korsel Kerja Sama dengan AS Agar Proses Perdamaian Semenanjung Korea Dapat Dilanjutkan

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam mengembangkan hubungan bilateral dan proses perdamaian Semenanjung Korea.Juru Bicara Cheongwadae, Kang Min-seok dalam pengarahan tertulis pada hari Kamis (05/11/20) menyampaikan bahwa hal tersebut dibahas dalam rapat Komite Tetap Badan Keamanan Nasional (National Security Council, NSC) dan rapat menteri di bidang diplomatik dan keamanan yang dipimpin oleh Presiden Moon Jae-in.Kang menerangkan bahwa pemerintah tetap akan meneruskan komunikasi dan pembahasan antara otoritas diplomatik Korea Selatan dan AS dan juga menjalankan semua agenda diplomatik yang sudah direncanakan agar dapat mempertahankan kolaborasi antara kedua negara.Pemerintah Korea Selatan berkonsentrasi untuk meneruskan proses perdamaian Semenanjung Korea hingga perdamaian itu dapat terwujud secara sistematis dan terus mengembangkan hubungan antar-Korea.Di samping itu, pemerintah akan mengamati pengaruh dari hasil pemilihan presiden AS pada ekonomi makro, perdagangan, dan industri Korea Selatan agar dapat mengontrol perekonomian dengan stabil.