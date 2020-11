Ketua Badan Keamanan Korsel, AS, dan Jepang Sepakat untuk Tetap Jalankan Kolaborasi di Bidang Diplomatik dan Keamanan

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang sepakat untuk meneruskan kolaborasi mereka di bidang diplomatik dan keamanan, tanpa dipengaruhi oleh hasil pemilihan presiden AS.Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon menggelar telekonferensi dengan rekannya dari AS, Robert O'Brien dan mitranya dari Jepang, Shigeru Kitamura pada hari Jumat (06/11/20).Suh menegaskan bahwa upaya untuk pembicaraan antara Korea Utara dan AS akan segera dilakukan karena pilpres AS telah selesai.Ketiganya membicarakan berbagai isu terkait denuklirisasi dan perdamaian permanen Semenanjung Korea dan juga sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal tersebut.Selain itu, mereka juga sepakat menggelar pertemuan tatap muka dalam waktu dekat sambil mengamati perkembangan kondisi COVID-19.