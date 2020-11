Presiden Moon Kirim Ucapan Selamat Kepada Biden

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengirim pesan ucapan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat yang terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris. Dia mengungkapkan harapan untuk upaya bersama dalam mengembangkan aliansi Seoul-Washington.Moon menuliskan ucapan selamat tersebut lewat akun media sosialnya pada hari Minggu (08/11/20), sembari menyatakan bahwa aliansi dan ikatan antara kedua negara tetap kuat.Dia mengatakan sangat berharap dapat bekerja sama dengan Biden untuk nilai-nilai kita bersama. Ditambahkan bahwa dia memiliki harapan besar untuk memajukan dan membuka perkembangan masa depan hubungan bilateral antara kedua negara.Washington diperkirakan akan mengatur ulang strateginya terhadap Pyongyang di bawah pimpinan Biden yang dijadwalkan dimulai awal tahun depan.Moon dan Biden sepakat tentang tujuan akhir denuklirisasi Semenanjung Korea dan membawa perdamaian abadi ke wilayah tersebut. Biden mengatakan dia ingin kedua Korea bersatu kembali.Biden diketahui telah menyebut Korea Selatan sebagai "aliansi darah" dan "teman". Biden yang sempat menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri AS selama 36 tahun di Senat AS dan Wakil Presiden AS selama 8 tahun, dikenal sebagai politisi dengan pengalaman dan pengetahuan lebih di bidang diplomasi AS, keamanan, dan strategi internasional.