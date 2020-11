Menlu Korsel Kunjungi AS untuk Perkuat Aliansi Kedua Negara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha telah berangkat ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Washington D.C. pada tanggal 9 November mendatang.Kang dan Menlu AS, Mike Pompeo akan membahas isu-isu diplomatik dan membicarakan rencana kolaborasi untuk denuklirisasi dan penetapan perdamaian di Semenanjung Korea, selain mengonfirmasi dan memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS.Pihak Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga berencana untuk mengupayakan pembentukan jaringan komunikasi dengan pihak Biden yang baru terpilih sebagai presiden AS, walaupun pihak Biden bisa merasa terbebani untuk bertemu dengan tokoh politik dari luar negeri.Menlu Kang mengatakan, dia akan bertemu dengan banyak politikus dan perwakilan institusi demi memperkokoh hubungan aliansi kedua negara.Terkait pertanyaan wartawan mengenai rencana untuk bertemu dengsn Biden, Kang menjawab bahwa dia akan melihat situasi selanjutnya dan belum dapat mengatakan rinciannya.Dalam kunjungannya ke AS kali ini, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon menemani Kang dan rencananya akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS, Stephen Biegun.