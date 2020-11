Presiden Moon Ekspektasi Tinggi Atas Era Baru Bersama Biden

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Minggu (08/11/20) memberikan ucapan selamat kepada Joe Biden yang terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS) yang baru.Presiden Moon menulis dalam akun media sosialnya bahwa aliansi dan kerja sama antara Korea Selatan dan AS sangat kuat, dengan mengutip ekspektasi tinggi atas perkembangan hubungan bilateral di masa depan yang akan dibuka bersama dengan pemerintahan AS baru yang dipimpin oleh Biden.Dia mengakhiri pesannya dengan kalimat "" dalam bahasa Korea, yang berarti "Mari pergi bersama!"Pesan ucapan selamat tersebut ditulis sekitar delapan jam setelah Biden menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dirinya memenangkan pilpres.Sementara itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae telah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Presiden Moon pada akhir pekan lalu guna meninjau dan mempersiapkan berbagai skenario terkait hasil pilpres AS.