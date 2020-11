Parpol Korsel Tekankan Denuklirisasi dan Aliansi Seoul-Washington di Bawah Pimpinan Biden

Photo : YONHAP News

Partai politik Korea Selatan menegaskan persekutuan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dengan mengutip tulisan "" ("Mari pergi bersama") yang pernah dikirim oleh Joe Biden pada bulan lalu kepada media Korea Selatan.Partai Demokrat Korea yang berkuasa di Korea Selatan menyerukan pentingnya memulai kembali perundingan antara Korea Utara dan AS.Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Nak-yon mengharapkan aliansi Korea Selatan dan AS yang lebih kuat di bawah pimpinan Biden dan juga mendorong kembali proses perdamaian di Semananjung Korea.Partai oposisi utama di Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat meminta kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan, berdasarkan aliansi darah antara kedua negara.Ketua Komite Darurat Partai Kekuatan Rakyat, Kim Jong-in juga menyatakan harapan agar Korea Selatan dan AS ke depannya bekerja sama dengan lebih erat demi perdamaian dan kemakmuran dunia, seiring dengan terpilihnya Biden.Ketua Partai Keadilan, Kim Jong-cheol menyerukan agar pemerintahan Biden mengambil sikap yang rasional dalam hal pembagian biaya pertahanan pasukan Amerika di Korea Selatan.