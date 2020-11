Korsel-AS Tetap Jaga Pertahanan Gabungan yang Kuat di Bawah Pemerintahan Biden

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa di bawah pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Joe Biden, Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS akan berupaya sepenuhnya untuk tetap menjaga pertahanan gabungan yang kuat dalam mendukung proses perdamaian di Semenanjung Korea secara militer.Dalam pengarahan rutinnya pada hari Senin (09/11/20), Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Moon Hong-shik mengatakan bahwa otoritas pertahanan kedua negara kini tengah melakukan komunikasi yang erat mengenai isu-isu keamanan di Semenanjung Korea.Jubir Moon menerangkan bahwa Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah mengoperasikan satuan tugas sendiri dan tengah mengkaji tanggapannya untuk perubahan yang diharapkan di masa depan.Pihak kementerian menunjukkan adanya kemungkinan pemerintahan Biden mengambil kebijakan pertahanan yang berbeda dari pemerintahan Trump.Sementara itu, Kepala Kantor Informasi Publik di Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff, JCS) Korea Selatan, Kim Joon-rak mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada tanda-tanda yang tidak lazim dari Korea Utara setelah pemilihan presiden AS.