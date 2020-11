BTS Menangkan Empat Penghargaan di MTV Europe Music Awards 2020

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS berhasil merebut empat penghargaan di MTV Europe Music Awards 2020 yang digelar pada tanggal 8 November 2020 waktu setempat.BTS muncul sebagai pemenang besar dengan memenangkan empat penghargaan dari lima kategori dalam ajang penghargaan tersebut, termasuk Lagu Terbaik (Best Song), Grup Terbaik (Best Group), Penggemar Terbesar (Biggest Fans), dan kategori Live Virtual Terbaik (Best Virtual Live).Pada tahun 2018 lalu, BTS telah meraih penghargaan untuk Best Group dan Biggest Fans, namun grup ini untuk pertama kalinya memenangkan Lagu Terbaik dengan kesuksesan besar mereka lewat lagu "Dynamite", mengalahkan DaBaby dengan lagu "Rockstar", Dua Lipa "Don't Start Now", dan Ariana Grande dan Lady Gaga dengan lagu "Rain On Me".Penghargaan lainnya yang diraih BTS adalah kategori Live Virtual Terbaik setelah dinyatakan berhasil menggelar konser online mereka bertajuk, "BANG BANG CON:The Live" pada Juni lalu.Selama tiga tahun berturut-turut, BTS berhasil meraih penghargaan Biggest Fans atas dukungan para fansnya yang dikenal dengan nama, ARMY.