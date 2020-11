Biden Tegaskan Akan Segera Batalkan Kebijakan Era Trump

Photo : YONHAP News

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden bersumpah untuk segera membatalkan banyak dari kebijakan Trump ketika dia resmi menjabat pada tanggal 20 Januari mendatang.Menurut situs web dari Tim Transisi Biden pada hari Minggu (08/11/20), pemerintahan Biden mengutip empat tugas prioritas utama, yakni pencegahan penularan COVID-19, pemulihan ekonomi, kesetaraan ras, dan perubahan iklim.Tim Transisi Biden menyatakan pemerintahan yang baru akan melindungi kesehatan rakyat, kembali mendorong momentum untuk menyukseskan ekonomi, meningkatkan kesetaraan ras, dan mengatasi krisis perubahan iklim.Biden berencana untuk bergabung kembali dalam Persetujuan Paris dan dia akan membatalkan langkah Trump untuk menarik dana dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Trade Organization, WTO).Biden juga berencana mencabut larangan imigrasi dan akan mengaktifkan kembali program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), yang memungkinkan imigran gelap yang dibawa ke AS saat masih anak-anak untuk tetap tinggal di AS.Diperkirakan pula bahwa Biden juga akan segera mulai memulihkan hubungan persekutuan dengan negara-negara sekutunya.Biden memandang bahwa Presiden Trump menghancurkan aliansi dengan menggunakan isu penarikan pasukan Amerika di wilayah setempat atas alasan biaya pertahanan untuk kehadiran pasukannya di seluruh dunia.