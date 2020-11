Presiden Moon Akan Lakukan Berbagai Komunikasi dengan Pihak Biden

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan akan melakukan komunikasi dengan presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan tokoh-tokoh penting yang tengah mempersiapkan peluncuran administrasi baru dengan berbagai cara.Presiden Moon membuat pernyataan tersebut dalam rapat dengan para sekretaris senior di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Senin (09/11/20) untuk membahas terpilihnya Biden dalam pilpres AS.Moon mengungkapkan bahwa pemerintah Korea Selatan berkomitmen kuat untuk mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea tanpa gangguan apapun.Dia memastikan bahwa tidak akan ada celah dalam penguatan aliansi Korea Selatan dan AS serta kemajuan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, berdasarkan pencapaian dan pengalaman yang telah dibangun selama ini demi terciptanya denuklirisasi dan pembangunan perdamaian.Dalam hal hubungan antar-Korea, Presiden Moon mengharapkan terciptanya lingkungan yang dapat menemukan peluang dan terobosan baru agar kedua negara dapat melakukan peran yang lebih penting dalam menuntaskan isu-isu Semenanjung Korea.Presiden Moon juga mengutarakan bahwa dirinya dan pemerintah Korea Selatan akan lebih memperkuat persekutuan antara kedua negara bersama pemerintahan baru AS dan terus mengembangkan hubungan yang solid antara masyarakat kedua negara.Dia menjelaskan bahwa kebijakan netral karbon dan perubahan iklim yang ditekankan oleh Biden sejalan dengan target netral karbon dan kebijakan "Green New Deal" pemerintah Korea Selatan.Selarasnya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kedua negara untuk bersama-sama membuka era baru pasca pandemi COVID-19.