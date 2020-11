Menlu Korsel dan AS Sepakat untuk Kelola Situasi di Semenanjung Korea dengan Stabil

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo pada hari Senin (09/11/20) waktu setempat, sepakat untuk melakukan kerja sama erat untuk menjaga situasi di Semenanjung Korea dengan stabil.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa dua menteri tersebut mengadakan pertemuan di Washington dan berbagi informasi mengenai isu di Semenanjung Korea.Keduanya sepakat untuk melanjutkan upaya dalam mengembangkan hubungan antara kedua negara serta juga mengevaluasi aliansi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi regional dan global, serta keamanan.Kemudian mereka juga sepakat untuk melanjutkan dialog dan konsultasi antara kementerian luar negeri kedua negara di berbagai tingkatan.Selain itu, keduanya bertukar pendapat tentang berbagai masalah yang tertunda, serta pemilihan kepala baru Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) yang sedang berlangsung.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan dalam jumpa pers bahwa kedua belah pihak membahas prioritas bilateral dan regional, termasuk koordinasi untuk memastikan perdamaian di Semenanjung Korea dan memperluas kerja sama melalui Strategi Indo-Pasifik AS dan "Kebijakan Baru ke Arah Selatan" milik pemerintah Korea Selatan.Kang mengunjugi AS atas undangan Pompeo pada tanggal 8 November lalu. Banyak pihak yang menaruh perhatian karena Kang diketahui akan membahas kerja sama dengan pemerintahan AS yang baru bersama para staf pilpres Joe Biden.