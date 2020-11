Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Korsel-AS Diperkirakan Akan Alami Kemajuan

Photo : YONHAP News

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden berjanji akan memulihkan hubungan dengan negara-negara aliansi sehingga negosiasi pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan yang tengah mandek tampaknya akan segera menemukan jalan keluarnya.Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun lalu mencapai 1,389 triliun won dan mencapai sepertiga dari seluruh biaya penempatan pasukan Amerika di Korea Selatan.Biaya pembagian yang ditanggung oleh Korea Selatan ditetapkan melalui negosiasi antara kedua negara dan rasio kenaikannya tidak melampaui 10 persen.Namun, Presiden AS, Donald Trump tetap menekankan rasio kenaikan lebih dari 400 persen sehingga negosiasi tidak dapat berjalan dengan baik.Biden berjanji akan menguatkan nilai hubungan aliansi dan pernah mengkritik Presiden Trump yang ingin mengganggu Korea Selatan dengan memaksa kenaikan biaya pertahanan.Setelah Biden terpilih, diperkirakan negosiasi pembagian biaya pertahanan juga bisa berkembang ke arah yang positif, sehingga pemerintah Korea Selatan siap untuk membuka negosiasi terkait setelah peluncuran pemerintahan baru AS.