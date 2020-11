Korsel Positif Tentang Klaim Vaksin COVID-19 Pfizer yang 90% Efektif

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan merasa positif dengan berita bahwa vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh perusahaan farmasi AS, Pfizer menunjukkan tingkat kemanjuran lebih dari 90 persen.Pada hari Selasa (10/11/20), Juru Bicara Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Son Young-rae mengatakan pemerintah Korea Selatan berharap Pfizer akan memberikan data ilmiah tentang vaksin tersebut ketika mencari otorisasi penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration, FDA) AS pada bulan ini.Juru bicara itu menambahkan bahwa pihaknya sangat gembira mendengar hasil data awal dari Pfizer dan perusahaan global lainnya saat vaksin mereka memasuki uji klinis tahap ketiga.Son mengatakan perlawanan terhadap virus harus dilakukan dengan strategi jangka panjang dan menekankan bisa dibutuhkan waktu yang lebih lama hingga masyarakat umum dapat memperoleh suntikan jika perusahaan berhasil mengembangkan vaksin sekalipun.Pemerintah Korea Selatan saat ini sedang memberlakukan kebijakan dua jalur untuk mengamankan pasokan vaksin COVID-19 melalui kerja sama global di bawah COVAX Facility dan kontrak langsung dengan pengembang vaksin dan negara asal perusahaan tersebut.