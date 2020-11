Presiden Moon Akan Hadir di KTT ASEAN Secara Virtual Mulai Kamis

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in akan hadir dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diadakan secara virtual mulai tanggal 12-15 November mendatang.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae, Kang Min-seok menyatakan pada hari Selasa (10/11/20) bahwa Presiden Moon akan hadir di lima KTT tersebut, termasuk KTT ASEAN Plus Three.Ditambahkan bahwa upacara penandatangan untuk perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) akan digelar pada tanggal 15 November.Lima KTT tersebut adalah KTT Korea Selatan-ASEAN, KTT Korea Selatan-Mekong, KTT ASEAN Plus Three, KTT Asia Timur (East Asia Summit, EAS), dan perjanjian RCEP.Presiden Moon akan membahas strategi "Kebijakan Baru ke Arah Selatan" dalam KTT Korea Selatan-ASEAN, serta menekankan upaya bersama untuk mengatasi krisis COVID-19 di KTT ASEAN Plus Three.Di EAS, Moon juga akan menyebutkan upaya Korea Selatan untuk denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.