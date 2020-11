Photo : YONHAP News

Lukisan Buddha "Yeongsanhoesangdo" (Preaching Shakyamuni Buddha) dan "Siwangdo" (Kings of Hell) di Kuil Sinheungsa di Gunung Seoraksan, Korea Selatan untuk pertama kalinya dipublikasikan kepada publik.Dua lukisan tersebut dibawa ke Amerika Serikat (AS) setelah Perang Korea dan dikembalikan ke Korea Selatan setelah 66 tahun.Lukisan "Yeongsanhoesangdo" dengan lebar 4 meter dan tinggi 3 meter tersebut melukiskan sosok Sang Buddha yang tersenyum, delapan orang Bodhisattva, sepuluh orang pengikutnya, dan beberapa dewa pelindung. Sementara lukisan "Siwangdo" melukiskan sepuluh orang raja yang menghakimi orang mati di neraka.Lukisan "Yeongsanhoesangdo" dilukis pada tahun 1755 lalu di masa pemerintahan Raja Yeongjo di Dinasti Joseon dan menunjukkan ciri khas lukisan Buddha di akhir era Joseon.Lukisan tersebut dijarah oleh AS saat Perang Korea dan ditemukan untuk pertama kalinya 14 tahun lalu di Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Lukisan tersebut akhirnya dikembalikan ke Korea Selatan pada Agustus lalu ke Kuil Sinheungsa sesuai dengan perjanjian untuk mengembalikan lukisan tersebut antara Ordo Jogye dari Buddhisme Korea Selatan dan LACMA.Dua lukisan tersebut akan dipamerkan kepada publik hingga bulan depan.