Presiden Moon dan PM Inggris Diskusikan Kerja Sama di Bidang Perubahan Iklim

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengadakan pembicaraan lewat telepon dengan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson pada hari Selasa (10/11/20) dan membahas cara-cara untuk mempromosikan hubungan bilateral dan kerja sama dalam perubahan iklim.Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan bahwa Johnson mengundang Moon ke KTT G7 yang akan diadakan di Inggris pada tahun depan.Moon mengungkapkan apresiasinya atas undangan tersebut dan juga mengundang Johnson ke KTT Kemitraan untuk Pertumbuhan Hijau dan Sasaran Global 2030 (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, P4G) mendatang yang rencananya akan diselenggarakan di Korea Selatan pada Mei tahun depan.P4G adalah inisiatif publik-swasta yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.KTT itu awalnya dijadwalkan pada Juni 2020 tetapi ditunda ke tahun depan karena pandemi COVID-19.Kedua pemimpin juga membahas kerja sama tentang perubahan iklim. Moon mengatakan dia telah menyatakan komitmen untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengumumkan rencana netral karbon tahun 2050 dan dia berharap kedua negara dapat bekerja sama dengan erat.