Menlu Korsel Tegaskan Pentingnya Dilanjutkan Kembali Perundingan Korut-AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha selama pertemuannya dengan tokoh-tokoh Amerika Serikat (AS) yang juga merupakan rekan dekat presiden terpilih AS, Joe Biden, menegaskan pentingnya untuk segera memulai kembali perundingan antara Korea Utara dan AS.Menteri Kang yang tengah berkunjung ke AS, menyampaikan kepada wartawan di Washington pada hari Selasa (10/11/20) waktu setempat bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan dengan senator Chris Coons dan Chris Murphy dari Partai Demokrat AS.Dalam pertemuan dengan rekan dekat Biden tersebut, dia menyatakan komitmen kuat pemerintah Seoul untuk mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea dan juga menyerukan peningkatan upaya diplomatik demi mewujudkan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.Ditekankan pula bahwa kepentingan tersebut merupakan masalah yang harus menjadi perhatian utama bagi pemimpin kedua negara.Kang dilaporkan juga telah bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O’Brien dan keduanya sepakat untuk terus berupaya sekuat mungkin demi meningkatkan hubungan antara Seoul-Washington dan memajukan proses perdamaian di Semenanjung Korea.