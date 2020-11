Korsel dan AS Bahas Persiapan KTT ASEAN yang Akan Digelar Secara Daring

Photo : YONHAP News

Otoritas Diplomatik Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan untuk mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar secara daring mulai hari Kamis (12/11/20).Direktur Urusan ASEAN di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Park Jae-kyung pada hari Rabu (11/11/20) mengadakan pertemuan dengan Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Marc Knapper.Dalam pertemuan tersebut, Park menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan berencana akan merilis "Kebijakan Baru ke Arah Selatan Plus" selama KTT Korea Selatan-ASEAN."Kebijakan Baru ke Arah Selatan Plus" merupakan revisi inisiatif "Kebijakan Baru ke Arah Selatan" yang diluncurkan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada tahun 2017 dengan mencerminkan perubahan lingkungan kebijakan, seperti pandemi COVID-19.Park dan Knapper sepakat bahwa "Kebijakan Baru ke Arah Selatan" dari pemerintah Korea Selatan dan "Strategi Indo-Pasifik" dari AS dapat mendukung perdamaian dan kemakmuran regional, sehingga keduanya akan terus berupaya untuk bekerja sama secara khusus di masa depan.Mulai tanggal 12-15 November, Presiden Moon akan menghadiri rangkaian KTT Korea Selatan-ASEAN dan mengadakan KTT dengan lima negara ASEAN secara daring.